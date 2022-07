Utrechts reisbureau verkoopt reizen naar Syrië: 'Toerisme betekent voor hen vooruitgang'

Reizigers die naar Syrië willen moeten wel het negatieve reisadvies van Buitenlandse Zaken negeren. Dat advies is nu rood, wat betekent dat elke reis naar het land wordt afgeraden. "Dat advies nemen wij heel serieus", zegt Brinks. "We hebben heel goede gidsen die in contact staan met de veiligheidsdiensten van het land. We willen zelf ook thuiskomen, de veiligheid staat voorop. Maar iedereen moet daar zijn eigen afweging in maken."