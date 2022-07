Opnieuw explosie bij woning in Hoef en Haag: meerdere woningen ontruimd

Hoef en Haag - Bij een woning aan de Hagesteinsestraat in Hoef en Haag (gemeente Vijfheerenlanden) heeft vanochtend opnieuw een explosie plaatsgevonden. Daarbij is niemand gewond geraakt, meldt de politie. De straat is door de politie afgezet en ook de nabijgelegen 1e Poortstraat was enige tijd ontruimd. Begin deze maand was er ook al een explosie bij een woning in dezelfde wijk.