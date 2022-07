Bewoners Hoef en Haag geschrokken van tweede explosie, gemeente organiseert bewonersbijeenkomst

In de wijk is het deze ochtend rustig op straat: de Hagesteinsestraat is nog altijd afgezet met politielinten en op straat is bijna niemand te vinden. Ook bij de plaatselijke supermarkt zijn weinig mensen. Heeft het met de vakantie te maken, of zijn bewoners bang? Niemand wil in ieder geval zijn verhaal vertellen voor de camera van RTV Utrecht, al staan enkele buurtbewoners onze verslaggever toch te woord.