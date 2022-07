Alles nog zwartgeblakerd na brand bij Ping Pong Club, maar ze gaan weer open: 'Zetten een buitenbar neer'

Groot was de vreugde toen Van Lier vanochtend een brief van de burgemeester in de bus vond. De gemeente heeft een ontheffing verleend, waardoor de Ping Pong Club vanaf vandaag ook buiten open mag. En dus is Van Lier op dit moment niet alleen druk bezig met schoonmaken, maar maakt hij ook werk van een toiletwagen, een buitenbar en genoeg drank. "Ja, dit geeft wel weer heel veel positieve energie. Het is echt fijn dat de gemeente ook met ons meedenkt en dit zo snel in het werk heeft gesteld. Alles bij elkaar laat het volgens mij wel zien dat we hier een mooie plek hebben neergezet die iets toevoegt in Utrecht."