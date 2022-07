Vaccinatie apenpokken morgen van start in Utrecht, enkele tientallen besmettingen in de regio nu

Op dit moment worden de meeste besmettingen gevonden bij mannen die seks hebben met mannen en ook meerdere partners hebben, zegt de GGD. Deze zogenoemde risicogroep wordt in beeld gebracht via huisartsen, het ziekenhuis of de GGD zelf. Zij ontvangen net als bij het coronavaccin een uitnodiging per brief. "Maar helaas is lang niet iedereen in beeld", vertelt Van den Elshout.