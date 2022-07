Fotohistoricus Róman Kienjet over het begin van fotohokjes en snelfotografie: 'Dit is een vrij onbekende geschiedenis'

De snelfotografie is een type portretfotografie uit de periode 1910-1920. Hierbij was het mogelijk om op een goedkope manier portretfoto's te laten maken. "In die tijd was fotografie relatief duur. Hoewel er best wel wat portretfotografen waren, was dit qua kosten soms weleens het weekloon van mensen." In die tijd kwam tussendoor de snelfotografie op gang, waarbij een systeem werd bedacht dat goedkoop en snel was. Hierdoor was het voor mensen zonder een hoog inkomen ook mogelijk was om zich te laten portretteren. "In de jaren 10 van de twintigste eeuw zag je toen dat ineens iedereen naar de fotograaf kon."