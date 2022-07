Waarom? En waarom uitgerekend dit jonge gezin? Nog veel vragen na explosie Hoef en Haag

Hoef en Haag - Hij is boos. Heel boos, zegt burgemeester Sjors Fröhlich. Afgelopen nacht was er een explosie in een huis aan de Hagesteinsestraat in Hoef en Haag. Er raakte wonder boven wonder niemand gewond, maar er is veel schade én schrik. De gemeente organiseert daarom vanavond een bewonersbijeenkomst. Maar over wat er nu precies gebeurd is en waarom uitgerekend dit gezin het doelwit was, blijft vooralsnog onduidelijk.