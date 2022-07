Extra maatregelen in Hoef en Haag: politiepost, meer agenten en plek waar mensen met vragen heen kunnen

Bovendien wilden mensen ook gewoon gerustgesteld worden. Maar een garantie dat dit de laatste explosie is, die kon Fröhlich niet geven. "Ik kan alleen beloven dat we alles in het werk gaan stellen om dat te voorkomen", vertelt hij. Sommigen vroegen zich volgens de burgemeester ook af waarom deze maatregelen nu pas genomen worden. Die vraag begrijpt hij, maar hij geeft ook aan dat er al maatregelen genomen waren. "Er was al meer politie in Hoef en Haag. Het is niet zo dat we alleen die eerdere woning hebben gesloten en er camera op hebben gezet."