Onduidelijk of achterstanden worden ingehaald door statushouders voorrang te geven op Utrechtse woningen

Op 13 juli maakte het college van Utrecht bekend dat vanaf 1 augustus, gedurende zes weken, vrijwel alle beschikbare sociale huurwoningen ter beschikking worden gesteld aan statushouders. Dat zijn asielzoekers wiens aanvraag is goedgekeurd en die dus voorlopig in Nederland mogen blijven. Door met spoed statushouders een plek te geven ontstaat er verderop in de asielketen ruimte, en die is hard nodig omdat de opvang in Ter Apel regelmatig uitpuilt. Asielzoekers zijn daardoor soms gedwongen de nacht op de plastic stoeltje door te brengen of moeten zelfs buiten slapen.