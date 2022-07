'Ook augustus wordt volop zomers, maar kans op extreme hitte is klein'

Provincie Utrecht - Wie in augustus vakantie in eigen land viert heeft geluk volgens de meteorologen van Weeronline. De kans is namelijk groot dat het een warme, droge en zonnige maand wordt. De temperatuur komt regelmatig boven 25 graden uit en het aantal dagen met buien is klein. Dat betekent wel dat de droogte in de natuur niet wordt verholpen en zelfs verergert.