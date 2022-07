Woerdenaar tweede bij verkiezing Mooiste Truck van Nederland

Van den Hoeven vertelde eerder aan RTV Utrecht dat er in totaal zo'n zes maanden werk in de truck zat. "We werken zeven dagen per week en gaan nooit op vakantie". En ook het nodige geld ging in zijn hobby zitten. De Scania had een aanschafprijs van zo'n 120.000 euro. De Woerdenaar schatte dat de uiteindelijke kosten op zijn gelopen naar zo'n 350.000 euro.