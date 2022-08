Liniepont tijdelijk uit de vaart vanwege laagwater

Het andere pontje tussen Rhenen en Lienden vaart wel volgens schema. Dit komt omdat het rivierwater boven het Amsterdam-Rijnkanaal gestuwd wordt. "In het zuiden komt er geen stuwwater in de rivieren. In combinatie met droogte zorgt dit dus voor laagwater", vertelt Alex Kwakernaak van Uitwaarde, de beheerder van onder meer de Liniepont. De verwachting is dat deze pont wel kan blijven varen.