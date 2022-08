Toenemende drukte bij uitzendbureaus door krappe arbeidsmarkt: 'Recordaantal vacatures'

Bij TeamAlert maken ze zich in ieder geval weinig zorgen over een tekort aan personeel, laat Kok weten. "We hebben natuurlijk echt personeel nodig en doen er alles aan om ze te vinden. Druk maken, dat heeft weinig zin. Het is ook niet zo dat we heel veel meer kunnen doen. We zijn een stichting en kunnen dus niet zomaar de lonen omhoog gooien met een paar euro per uur. Je moet het geld ook hebben."