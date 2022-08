Kapotte vijzel gerepareerd, gemaal De Aanvoerder pompt weer zoet water naar het westen

Een dag nadat het onderdeel van het gemaal het had begeven, zijn de noodpompen geplaatst. Volgens Dijkgraaf Jeroen Haan van Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden is dankzij de noodpompen de aanvoer van zoet water naar het westen niet in de problemen gekomen. "Met die extra pompen konden we het water op peil houden in ons gebied. Maar we zijn de situatie uiteraard wel blijven monitoren." Als gevraagd wordt hoe de vijzel stuk kon gaan, laat hij weten dat het vooral een kwestie is van pech. "Er komt veel kracht vrij bij de werking van het gemaal."