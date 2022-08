Topmusici uit de hele wereld strijken 2 weken lang neer in Zeist

De internationale topmusici komen niet alleen naar Zeist om op te treden. Ze geven ook masterclasses aan jonge talenten. Een van de docenten is Alexander Pavlovsky. In de begindagen van het festival, halverwege de jaren 90 van de vorige eeuw, kwam hij als student naar Zeist. Niet lang daarna werd hij uitgenodigd om hier op te treden en zelf een paar masterclasses te geven. Ruim 20 jaar later werd hij artistiek leider van het festival. "Mijn muzikale ontwikkeling liep op een bepaalde manier parallel met de ontwikkeling van het festival. Sinds de eerste keer dat ik hier kwam, ben in echt verliefd geworden op het festival, op de omgeving en op de mensen die hier komen."