Politiepost na explosies in Hoef en Haag, maar zorgen over veiligheid blijven: 'Ze hebben overal maling aan'

Wat is er aan de hand in Hoef en Haag? Zaterdag 2 juli werd het dorp voor het eerst opgeschrikt door een explosie, bij een woning aan de 2e Poortstraat. De politie liet toen weten dat het vermoedelijk een ‘gerichte actie’ was en ging uit van een link met drugscriminaliteit. Een 42-jarige verdachte werd aangehouden, hij zit nog vast.

Afgelopen vrijdag was er opnieuw een explosie, nu bij een huis aan de Hagesteinsestraat. Maar in dit geval tast de politie nog in het duister waarom uitgerekend dit huis getroffen is. De politie doet nog onderzoek en kan nog niet zeggen of er wellicht sprake is geweest van een vergissing. Bij beide explosies raakte niemand gewond.