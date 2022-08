Spoorwegvakbond wijst cao-aanbod NS af, nieuwe stakingen verwacht

NS komt met een loonbod van 8 procent over een periode van tweeënhalf jaar. Maar volgens de vakbond krijgen spoormedewerkers met dat bod fors minder te besteden omdat de inflatie ook hoog is. FNV wil dan ook een automatische prijscompensatie ten opzichte van de huidige inflatie. Daarnaast kunnen de partijen het niet eens worden over concrete afspraken over bijvoorbeeld zaken als pensioensopbouw.