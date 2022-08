Chaletwoning Tienhoven blijft door dreiging gesloten

Eerder deze maand waren er ook explosies in Nieuwegein, Huizen en Hoef en Haag. Ook daar besloot de burgemeester de betreffende woningen te sluiten. Volgens de gemeente Huizen waren er 'sterke aanwijzingen' dat de aanslag te maken zou hebben met 'een conflict in het drugsmilieu'. Diezelfde ruzie was waarschijnlijk de aanleiding voor de explosies bij een woning in Hoef en Haag en in Tienhoven.