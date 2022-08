Vooral Utrechtse koeien mogen steeds meer buiten grazen

Provincie Utrecht - Steeds meer melkkoeien in ons land mogen de wei in. Volgens het CBS mocht vorig jaar bijna 75 procent van de koeien naar buiten, in 2020 was dit 74 procent, in 2015 op het dieptepunt zelfs nog 65 procent. De provincie Utrecht doet het daarbij goed: zo'n 93 procent van de melkveebedrijven zette hun deuren open.