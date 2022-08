De kracht van klein: Renswoude lost woonproblemen op met eigen woningbedrijf

Voor de nieuwe studio's moesten jongeren een sollicitatiebrief schrijven. "We willen de jongeren graag hier in Renswoude houden. En de statushouders krijgen we toebedeeld vanuit het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). Renswoude moet in totaal acht statushouders opvangen. Een gezin van vier woont al in een woonwijk bij ons en als de studio's klaar zijn, dan komen de andere vier, dus daarmee voldoen we aan onze plicht voor de opvang." De nood is hoog: in Utrecht werd onlangs bekend dat alle nieuw vrij komende sociale huurwoningen naar statushouders gaan, asielzoekers die in Nederland mogen blijven, maar die vaak nog in asielzoekerscentra als Ter Apel moeten blijven en niet kunnen doorstromen. Gemeentes zijn verplicht om hen woonruimte aan te bieden.