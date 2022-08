Dierenambulance hard op zoek naar vrijwilligers: 'Er worden extreem veel dieren gedumpt'

De Dierenambulance krijgt deze zomer meer meldingen dan andere jaren, zegt Bos. “Het is dit jaar echt extreem.” Ze somt op: “Konijnen, cavia’s kittens.. in de afgelopen twee, drie weken hebben we zeker al 13 of 14 gedumpte kittens gevonden.” En dan is de vakantie pas net begonnen.