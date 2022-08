Pumps in plaats van klompen: Leersumse corsogroep bouwt praalwagen met thema drag queen

In een grote boerenschuur wordt gelast, geverfd, maar vooral geplakt. Het frame van de wagen is grotendeels klaar, maar de aankleding moet nog. Stapels telefoongidsen zijn uit de opslag gehaald en worden aan stukken gescheurd. Blad voor blad worden ze ingesmeerd met behangersplaksel en dan gaan ze op de wagen. Toen de laatste telefoongidsen bij de inwoners van Leersum op de mat vielen, begon het grote inzamelen. Want de pagina's van telefoongidsen geven niet af en kranten wel, dus dat is een stuk fijner plakken. Er moet nog flink geplakt worden voordat met de afwerking kan worden begonnen. Gertjan: "Er is stress, en niet zo'n klein beetje ook. In principe had de hele wagen nu in kleur moeten staan. Het is de komende week nog vol aan de bak, iedere avond. Maar er is nog nooit een wagen niet af gekomen, het lukt altijd."