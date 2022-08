Utrechter die vriend neerstak na ruzie over telefoon schuldig bevonden, voorwaardelijke straf

Amersfoort - Een 21-jarige Utrechter die terecht stond voor poging tot doodslag op de neef van zijn vriendin is door de rechtbank schuldig bevonden. Het slachtoffer werd tijdens een nachtelijke wandeling van achteren net onder zijn schouderblad in zijn rug gestoken na een ruzie over een telefoon. De man, die destijds 19 jaar was, krijgt 184 dagen jeugddetentie opgelegd, waarvan 180 dagen voorwaardelijk. Omdat hij al vier dagen in voorarrest heeft gezeten, hoeft hij de cel dus niet in. Daarnaast heeft hij een werkstraf van 200 uur gekregen.