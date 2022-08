Steeds minder coronapatiënten belanden om klachten in ziekenhuis

Utrecht - Na het aantal positieve coronatests daalt nu ook het aantal ziekenhuisopnames wegens corona steeds sneller. In de afgelopen week waren bij 431 mensen de klachten zo erg dat ze in een ziekenhuis werden opgenomen, tegen 647 in de week ervoor. Dat betekent dat de instroom vanwege corona in een week tijd met 33,4 procent is gedaald.