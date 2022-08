Provincie belooft beterschap en geeft geplaagde Eembrug grote opknapbeurt, ook N414 op de schop

We zijn inmiddels tientallen storingen verder, waarbij vaak brugwachters ingezet moesten worden om de brug handmatig te bedienen. In september van vorig jaar liet de provincie nog een aantal slagboomonderdelen van de brug vervangen, waarna de rust even terugkeerde. Maar in april bleef de fietsbrug een uur lang omhoog staan en vorige week was het opnieuw raak toen de slagbomen halfhoog bleven hangen.