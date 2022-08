Bomen laten bladeren vallen door droogte: 'Ze gaan in herfstmodus'

De droogte heeft meer gevolgen. Zo staat het water in de rivieren in Nederland op dit moment erg laag. Dat levert problemen op voor binnenvaartschippers en ook geldt in sommige delen van Nederland een onttrekkingsverbod voor water. In Utrecht mogen de akkerbouwers en fruittelers nog wel sproeien met oppervlaktewater.

Marja Reijnders van het Waterschap Vallei & Veluwe: "De fruittelers in de provincie Utrecht zitten tussen de groene lijnen op onze overzichtskaart. Die worden gevoed vanuit de Nederrijn. Ook al heeft die iets minder water, hij wordt gestuwd door Rijkswaterstaat. Daarom is de situatie in Utrecht nog stabiel. In Gelderland is dat heel anders: in de IJssel staat het water inmiddels zo laag dat het gemaal lucht gaat happen. Daar wordt het onttrekkingsverbod juist uitgebreid."