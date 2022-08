Anti-abortusdemonstranten blij met uitspraak rechter over betooglocatie, grote zorgen bij abortusbuddy's

Van Ooijen is het daar totaal niet mee eens en zegt met de demonstraties baby's te willen redden. Jezus Leeft is ook van plan om veel vaker demonstraties voor de deur van de kliniek te houden. Of dit ook mag is nog onduidelijk is, want de uitspraak is geen garantie dat Jezus Leeft nu alsnog voor de kliniek mag demonstreren. Burgemeester Dijksma moet van de rechter een nieuw besluit nemen over waar de anti-abortusbetogers mogen demonstreren. Binnen zes weken moet er een nieuw besluit komen.