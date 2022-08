Rechter: anti-abortusdemonstranten in Utrecht onterecht naar andere plek gestuurd

De uitspraak is geen garantie dat Jezus Leeft nu alsnog voor de kliniek mag demonstreren. Burgemeester Dijksma moet van de rechter een nieuw besluit nemen over waar Jezus Leeft nu mag demonstreren. De groep zegt in de toekomst vaker demonstraties te willen organiseren voor de abortuskliniek. De gemeente laat in een reactie aan RTV Utrecht weten de situatie te onderzoeken. Binnen zes weken moet er een nieuw besluit komen.