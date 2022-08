Gaan stappen en toch op tijd je bed in duiken? Dat kan bij de Microclub

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat het idee voor de Microclub aan Melvin's gedachten ontsproot. "Het werd mij allemaal wat laat. En precies in die tijd hoorde ik over de term microclubbing, waarbij je dus al eerder gaat dansen en rond middernacht weer stopt", legt hij uit. Dat concept bestond nog niet in Nederland, dus besloot Melvin het zelf maar op te starten in Utrecht. Eerst in club BASIS, tegenwoordig in muziekgebouw TivoliVredenburg. "Je had natuurlijk wel al vrijdagmiddagborrels en andere dingen die al wat eerder beginnen. Maar dat komt toch vaak neer op een drankje en wat kletsen, in plaats van die dansende clubervaring."