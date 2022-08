Rina Meyer (69) is 'op Zuilen' geboren: 'Het zijn mijn mensen, altijd eerlijk'

"Bij 'De Dame' vrijwillig ik nu nog. Soms ben ik hier wel vier of vijf dagen per week. Er komt hier een vaste groep met vooral dames, er zijn niet zo veel heren. Met de bingo, één keer per maand, zijn er veel meer mensen, ook van verder in de wijk. De meesten zijn 70-plus. Er was ook lange tijd een vast groepje dames van 85 tot 90 jaar oud. Zij waren hier elke dag en hadden hun eigen plekje. Niemand anders ging ooit op hun plek zitten. Maar ineens werden ze allemaal ziek, of overleden ze zelfs. Dat was erg confronterend."