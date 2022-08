Watertekort officieel: landelijk crisisteam verdeelt vanaf nu het schaarse water

Er is nu voor de vijfde keer deze eeuw sprake van een watertekort in Nederland. Eerder gebeurde dat in 2003, 2006, 2011 en 2018. De laatste keer dat het tot niveau 3 kwam, was in 2003. Dan is er sprake van een dreigende nationale crisis door de droogte. Ook in de zomer van 1976 schaalden de autoriteiten op naar niveau 3.