Goedkoper alcohol kopen dan wettelijk is toegestaan kan wél online

Utrecht - Meer dan 25 procent korting op alcoholische dranken is verboden, maar in online drankwinkels is dit nog steeds op veel plekken te krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van de stichting Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP en de NOS. De hoge kortingen op alcoholverkoop zijn in de praktijk mogelijk door stapelkortingen of persoonlijke kortingen.