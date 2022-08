'Geniet vooral van lekkere weer, maar besef waarom het zo warm is', zegt milieupsycholoog

Daarnaast is ontspanning ook ontzettend belangrijk, legt Van den Broek uit. "Ik zou zeker op een dag als deze gewoon lekker relaxed in de zon gaan liggen. Je moet dan ook zeker niet hele dagen met klimaatverandering bezig en je er alsmaar druk om maken. Daar schiet niemand iets mee op", zegt ze. Maar ze merkt wel dat er de laatste jaren een omslag geweest is in het denken over klimaatverandering. "Vroeger was het altijd van: klimaatverandering, dat later wel. Een dag als vandaag laat juist heel goed dat we er iets mee moeten. Nu is het nog een kwestie van dat omzetten in gedrag."