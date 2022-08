9000 kilometer en 400 uur op de trekker: boer Paul Fontaine is terug van de Noordkaap

De reis is hem goed bevallen. Als het kon, zou hij morgen weer vertrekken. “Noorwegen is zo ontzettend mooi, ik had niet gedacht dat een land zo mooi kon zijn. Wat een woeste natuur en immens grote bergen, overal waar je kijkt is water. Het was prachtig.” Onderweg houdt de boer een blog bij met foto’s en video’s over wat hij allemaal meemaakt.