Utrechtse wijnboeren blij met heet en droog weer: 'Voor de druif is het nu prima'

Wijn verbouwen in een land als Nederland. Dat klinkt gek, maar volgens Van der Meer is het een logisch gevolg van klimaatverandering. "Door opwarming van de aarde is de grens waarboven je wijn kan verbouwen naar het noorden opgeschoven. Vroeger was Parijs de grens. Nu is dat het noorden van Nederland. Ik heb zelfs gehoord dat in Denemarken al wijn verbouwd wordt."