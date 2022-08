Weg met 'nutteloze' fietspaaltjes, vinden Fietsersbond en VVN: 'Kan voor nare ongelukken zorgen'

Ook in Utrecht weet Meijer wel een plek waar een onnodig paaltje staat. "In de Willemstraat, een zijstraat van TivoliVredenburg, daar gaat het mis. Daar staat zo'n paaltje op een gevaarlijke plaats." Op de Kanaalweg in Utrecht is dan juist weer wel een goede oplossing gevonden. "Daar zijn verfdruppels aangebracht in plaats van paaltjes."