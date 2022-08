Wasstraat doet goede zaken, ondanks watertekort: 'Ik douche vanavond wel iets korter'

Zeist - Wie langs de carwash aan de Huis ter Heideweg in Zeist rijdt hoort constant het geluid van hoge drukspuiten. De velgen van de ene na de andere auto wordt er weer brandschoon gespoten. Daarna gaan ze door de wasstraat. "Momenteel is het best druk, we wassen lekker door", zegt eigenaar van de carwash Ramazan Cildir,