In deze Utrechtse gymzaal trainen Nederlandse en Oekraïense meiden ritmische gymnastiek op topniveau

Dat ritmische gymnastiek hier niet zo groot is als in bijvoorbeeld Oekraïne heeft volgens Verbon alles te maken met de keuze van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) om zich vooral te specialiseren in turnen. "Turnen was in ons land altijd al groter dan ritmisch gymnastiek. Daarom is er vol ingezet om op internationaal niveau groot te worden op dat gebied. Met succes overigens, daarmee kwamen de Epkes en de Sannes", zegt Verbon, doelend op topturners Epke Zonderland en Sanne Wevers. "Ik snap de keuze van de KNGU goed. Turnen is een slimmere economische keuze en bovendien een sport die zowel door mannen als vrouwen wordt beoefend."