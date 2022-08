Dit is het einde van de StadsWormerij in Amersfoort - in ieder geval voorlopig: 'Alle clichés over circulair ondernemen zijn waar'

Amersfoort - Er komt, in ieder geval voorlopig, een einde aan de StadsWormerij in Amersfoort. Het is het organische compostbedrijf niet gelukt om een nieuwe locatie te vinden, tot hun grote teleurstelling. "Deze 'ontmantel-boodschap' hebben we maandenlang voor ons uitgeschoven; telkens zagen we sprankjes hoop, tekenen van licht in de duisternis."