Utrechter krijgt bijna 1 miljoen euro aan dwangsommen van gemeente

De man krijgt keer op keer gelijk van de rechter, waardoor de dwangsommen die de gemeente hem moet betalen snel oplopen. In totaal gaat het om ongeveer 735.000 euro aan verbeurde dwangsommen in de handhavings- en vergunningszaken, en om ongeveer 195.000 euro aan verbeurde dwangsommen in de zaken over het openbaar maken van documenten.