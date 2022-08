De ijsboer doet goede zaken in deze warme zomer, toch wordt jouw ijsje steeds duurder

7 procent duurder is een ijsje bij Jager geworden. Een beslissing die al ergens in januari of februari is genomen. "De groothandel zei namelijk dat alle producten die je nodig hebt in totaal ongeveer 7 procent duurder zouden uitvallen. Denk aan room, melk, eiwit, bindmiddelen, noten en vruchten: alles wat je maar kunt bedenken om smaak te geven aan het ijs."