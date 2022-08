Na drie maanden proefdraaien opent bioscoop Slachtstraat met openluchtvoorstelling op de Neude

Dat wordt gevierd met een openluchtvoorstelling op de Neude, dat om de hoek zit bij het filmtheater. Bezoekers kunnen vanaf 21.00 uur gratis kijken naar de documentaire Summer of Soul. Ze worden gevraagd een eigen stoel of zitzak mee te nemen. "Die film kwam uit in coronatijd en heeft daar ook onder geleden dus het is leuk dat we 'm nog een keertje kunnen laten zien", zegt een woordvoerder van het filmhuis.