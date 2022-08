Overleg boeren en kabinet gaat van start: 'Wij twijfelen niet aan de wetenschap'

"We gaan er open in", zegt ze. "Vooralsnog verwacht ik er niets van. Wij zijn benieuwd naar de plannen en de onderbouwing." Waar andere boeren het liefst zien dat alle kabinetsplannen van tafel gaan, is Harberink van Caring Farmers van mening dat er wel degelijk iets moet gebeuren. "We moeten zorgen voor minder terugloop in biodiversiteit."