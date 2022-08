Amersfoorters bouwen klimaatkastjes voor de tuin: 'Eerst kijken of het solderen lukt'

Alle data wordt verzameld door Meet Je Stad en is voor iedereen beschikbaar. "We gaan met elkaar vergelijken. Dus dan organiseren we avonden met de deelnemers en dan zie je dat de ene tuin nog vochtig is, terwijl de andere tuin verdord is en er niks wil groeien", aldus Paul. Zo leert iedereen van elkaar en kan iedereen zelf actief aan de slag met het klimaatbestendig maken van zijn of haar tuin. "Iedereen is veel meer bezig met het onderwerp omdat ze het kastje zelf hebben gebouwd."