Celstraf en 1 euro schadevergoeding voor IJsselsteiner na ernstige bedreiging ex-vrouw

Naar eigen zeggen bedreigde de man zijn ex om haar angst aan te jagen, omdat hij boos was over het verloop van de scheiding. Daarnaast had zijn ex volgens de man hem onvoldoende ruimte gegeven om te rouwen om zijn overleden broer. De vrouw werd doodsbang van de berichten en deed aangifte tegen de IJsselsteiner. In de periode van de bedreigingen dook zij met hun kinderen onder in een opvanghuis.