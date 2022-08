Laat het niet lopen: zo kunnen we watertekorten in de toekomst voorkomen

Pessimistisch over de toekomst is Wanders niet. Ja, de droogte van nu is een probleem, maar dat wil niet zeggen dat er niets aan te doen valt. De oplossing zit hem volgens Wanders in het opslaan van water als het nat is, zodat het gebruikt kan worden in een droge periode. "Als we water vasthouden in de periode dat er veel regen is, zoals in de herfst en de winter, dan kunnen we dat in de zomer gebruiken om onszelf te voorzien van water maar ook de natuur en de landbouw", zegt hij.