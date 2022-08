Remkes spreekt van 'constructief gesprek' met boeren: 'Er is wat kou uit de lucht'

In de agrarische sector leeft volgens Remkes het gevoel dat er sprake is van een miskenning dat er al stevige reducties op de stikstofuitstoot zijn geboekt en dat er sprake is van zwalkend beleid. "Het is niet alleen een onvrede die terug te voeren is op het afgelopen halfjaar, het gevoel is breder. En op de achtergrond speelt de verhouding tussen de stad en het platteland. Op zichzelf is het zeer begrijpelijk dat boeren in onzekerheid zich afvragen: wat is de toekomst van mijn bedrijf en kan ik de komende jaren nog wel zwarte cijfers schrijven?", aldus Remkes.