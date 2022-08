'Steeds meer ouderen met AOW-uitkering maken gebruik van voedselbank'

Wijnbelt constateert daarnaast ook een andere trend. Waar voorheen in de zomermaanden minder mensen gebruik maakten van de voedselbanken, is dat dit jaar volgens de voorzitter anders. "In juni, juli en augustus was er altijd een dip. Mogelijk gingen deze mensen naar familie in het buitenland of kweekten ze hun eigen eten in de tuin. Die dip zien we dit jaar voor het eerst niet."