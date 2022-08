Politie vindt lichaam in gezonken boot bij Ameide

Lopik - De politie heeft een lichaam gevonden in de boot die gisteravond na een aanvaring zonk op de Lek. Eén vrouw werd nog gemist. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bevestigd, dus de politie kan nog niet met zekerheid zeggen of het de vrouw betreft die na de botsing vermist raakte. De politie laat wel weten, dat de vermiste persoon een 35-jarige vrouw is.