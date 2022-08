Vermiste hond Milo laat zich niet vangen: 'We denken dat hij naar huis loopt'

Tot nu toe bleef de zoektocht alleen zonder resultaat. Woensdagavond heeft de Marechaussee nog meegezocht op Leusderheide, omdat daar zijn tuigje en tag-sleutelhanger waren gevonden. Vrijdagavond werd de hond weer even verderop gezien met warmtecamera's in het losloopgebied in Austerlitz en is geprobeerd hem te lokken. Maar ook dit lukte niet. En gisteren is hij meerdere keren gespot in Bunnik. "De speurhonden hebben een spoor gevonden die vanaf Bunnik langs de Kromme Rijn richting Utrecht loopt. De professionals denken dat hij de weg naar huis aan het zoeken is, omdat meerdere mensen hem speurend hebben zien lopen."